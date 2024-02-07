Суд ЕС отказался снимать санкции с бизнесмена Усманова

Европейский суд юстиции отклонил апелляции бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова против санкций Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

Ранее суд в Гамбурге признал недостоверной статью Forbes, которая стала одним из ключевых элементов для обоснования санкций против Усманова.

В прошлом году десятки российских бизнесменов пытались оспорить в суде ЕС в Люксембурге санкции. Иски подавали Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и другие. Пока ЕС снял санкции только с трех российских бизнесменов: главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина и совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова. Шульгин добился снятия санкций именно через суд.