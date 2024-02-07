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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Силовики раскрыли обстоятельства ЧП в Первоуральске, где муж убил парализованную жену

Силовики раскрыли некоторые подробности ЧП в Первоуральске, где мужчина убил парализованную супругу.

Ранее стало известно, что 40-летний житель города расправился со своей женой, а после и сам был найден мертвым. Сообщалось, что женщина долго болела туберкулезом и была парализована. У пары остались двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тела супружеской пары были найдены в одной из квартир дома по улице Прокатчиков. На них имелись признаки насильственной смерти.

"При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью", - заявили в СК.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сигнал об этом ЧП поступил в полицию Первоуральска вечером 4 февраля.

"Тревожную информацию передал родственник погибших, который, проживая в другом городе, был обеспокоен тем, что семейная пара долго не выходит на связь. Прибыв в Первоуральск, мужчина при помощи соседей проник в запертую изнутри квартиру и обнаружил бездыханные тела двух человек, о чем сразу же сообщил в территориальный отдел МВД", - отметил полковник Горелых.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства трагедии, допрашиваются родственники и соседи данной семьи. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Теги: полиция, СК, убийство, Первоуральск


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