07 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Тюменские ветераны СВО участвуют во Всероссийском конкурсе музыкального творчества бойцов "Культвзвод"

Ветераны СВО из Тюменской области Дмитрий Возжаев из Тюмени и Павел Вдович из села Аромашево участвуют во Всероссийском конкурсе музыкального творчества бойцов "Культвзвод", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сейчас проходит народное голосование. Отдать голос за понравившегося автора можно до 20 февраля. Затем профессиональное жюри выберет одного победителя.

Композиции размещены на сайте проекта. Композиция Дмитрия Возжаева - "Дорога", Павла Вдовича "Мне много не нужно". На лучшую песню снимут профессиональный клип.

Тюменец Дмитрий Возжаев пошел на специальную военную операцию сам: когда объявили частичную мобилизацию, пришел в военкомат и попросил повестку. Через год вернулся на гражданку с ранением. В решении пойти защищать Родину молодого человека поддержала жена Анна: "Муж с детства равняется на флаг, он КМС по дзюдо, патриот своей страны. Он сказал: я там нужен, я поеду. За это я им горжусь".

Сейчас Дмитрий восстанавливает здоровье. В конкурсе "Культвзвод" бойцу предложили поучаствовать в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества". Песню "Дорога" написал еще до начала СВО. "Стихи про путь, поиск себя, веру. Вообще такие конкурсы помогают вернуться к мирной жизни", — рассказал Дмитрий.

Ветеран СВО Павел Вдович из села Аромашево посвящает себя воспитанию патриотов. Молодой человек начал выполнять задачи специальной военной операции находясь на службе по контракту. Уволился со службы летом: "Я вернулся в мирную жизнь с определенной задачей. Изначально была цель — после службы заниматься преподаванием. Для этого получил педагогическое образование".

Сейчас Павел — школьный учитель и руководитель кадетского класса. Проводит для учеников уроки мужества, делится личным опытом.

Музыка — давнее увлечение молодого человека. В последнее время пишет все больше песен о событиях СВО: "Сейчас пишу по своим воспоминаниям и по словам товарищей, которые служат. Я записываю песни и отправляю друзьям. Им нужна эта поддержка".

Павел участвует в конкурсе солдатской песни "Культвзвод". Записывать композицию "Мне много не нужно" помогала жена Ангелина.

Теги: ветераны, СВО, Культвзвод, музыкальное творчество, голосование


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