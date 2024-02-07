07 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Одного из руководителей екатеринбургского МУП "Водоканал" посадили за взятку в 1 миллион рублей

Приговор замначальника департамента по реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" Владимиру Шавкунову вступил в силу. Ранее он, вместе с другим приговоренным – гендиректором ООО "УралСтройМонтаж" Алексеем Моисеевым пытались обжаловать решение Ленинского районного суда, однако не нашли поддержки.

Напомним, судом было установлено, что в 2020 году между компаниями был заключены договоры подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на объектах. Шавкунов предложил Моисееву дать ему взятку, чтобы беспрепятственно подписать акт выполненных работ. Размер взятки составлял 5% от стоимости работ или более 1 млн рублей, который руководителю "Водоканала" заплатили двумя переводами.

В сентябре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал обоих фигурантов виновными:

  • Владимир Шавкунов – два преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Наказание - 7,5 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на 9,5 лет.
  • Алексей Моисеев – два преступления по "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ. Наказание – 7,5 лет колонии строгого режима с лишением права на 6,5 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях.

Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, приговором остались недовольны все: сторона обвинения, осужденные и их защитники обжаловали решение, однако областной суд исключил только дополнительное наказание в виде лишения осужденных права занимать определенные должности. Окончательный приговор вступил в силу.

Теги: Водоканал, взятка, суд


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