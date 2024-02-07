Маск призвал покарать тех, кто призывает покарать Такера Карлсона за интервью с Путиным

Американский бизнесмен Илон Маск потребовал задержать тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении журналиста Такера Карлсона, приехавшего в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

Ранее Карлсон заявил, что Илон Маск обещал не блокировать его интервью с Путиным, когда его опубликуют в соцсети Х (принадлежит Маску).

Стоит отметить, что в России X (бывший Twitter) не запрещена, но заблокирована за отказ администрации сети удалить часть запрещенного российскими законами контента.

Сам Маск дал большое интервью Карлсону весной 2023 года – когда журналиста еще не уволили с Fox News. Тогда главной темой беседы стало развитие искусственного интеллекта. Маск высказал предположение, что ИИ, созданный человеком, в итоге уничтожит человечество, поэтому стоит держать эту технологию под контролем.

На Карлсона с критикой обрушились американские и европейские СМИ за его планы взять интервью у Путина. Также с критикой журналиста выступили Белый дом и Конгресс США.