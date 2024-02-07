07 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба &quot;Уральской скоростной магистрали&quot;

Бюджет получит от ВСМ Москва - Санкт-Петербург в пять раз больше, чем вложит – Минтранс

Вложения государства в реализацию проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом окупятся в пятикратном размере, заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Он не сказал, о каком сроке после запуска дороги идет речь.

По словам Савельева, вложения государства (за счет ФНБ) в проект составят приблизительно 580 млрд руб. "Но возврат в бюджет будет в пять раз больше", - уверяет Савельев.

В декабре 2023 года РЖД должна была представить финальные материалы по финансированию проекта, пока же идет работа над планированием дороги, в том числе над компоновкой поездов. В августе 2023 года Минтранс заявлял, что ВСМ между столицами будет построена к 2028 году.

Теги: всм, минтранс, строительство


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