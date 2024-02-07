Бюджет получит от ВСМ Москва - Санкт-Петербург в пять раз больше, чем вложит – Минтранс

Вложения государства в реализацию проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом окупятся в пятикратном размере, заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Он не сказал, о каком сроке после запуска дороги идет речь.

По словам Савельева, вложения государства (за счет ФНБ) в проект составят приблизительно 580 млрд руб. "Но возврат в бюджет будет в пять раз больше", - уверяет Савельев.

В декабре 2023 года РЖД должна была представить финальные материалы по финансированию проекта, пока же идет работа над планированием дороги, в том числе над компоновкой поездов. В августе 2023 года Минтранс заявлял, что ВСМ между столицами будет построена к 2028 году.