Медведев сообщил, какими ракетами ударит Россия по странам НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, как поведет себя Россия в случае противостояния с НАТО. Политик напомнил, что Североатлантический альянс – огромный военный блок, население входящих в него стран – почти 1 млрд человек, а их совокупный военный бюджет может достигать $1,5 трлн.

"Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - написал Медведев в своем telegram-канале.

По его мнению, западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов.

"Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией", - считает Медведев.