"Пассажир готов платить": бюджет будет сокращать субсидии для "разбогатевших" россиян

Сенаторы пожаловались министру транспорта России Виталию Савельеву на сокращение субсидируемых перевозок. Член Совета Федерации от Тывы Дина Аюн отметила, что "объем субсидий на рейс Кызыл – Москва в 2023 году был в три раза меньше, чем в 2022-м". "На этот год субсидия еще меньше", - отметила сенатор. Она добавила, что по льготной цене студенты и пенсионеры могли летать только один квартал, в остальное время билеты стоили минимум 35 тыс. руб.

Савельев согласился, что тема актуальная, но при этом указал на рост пассажиропотока в 2023 году. По его мнению, увеличение числа летающих граждан говорит о том, что "пассажир готов платить" и без всяких субсидий. И авиакомпании, по его мнению, тоже справляются с экономической ситуацией, в расширении субсидий нуждаются только некоторые региональные перевозчики.

В 2023 году объем пассажирских авиаперевозок составил более 105 млн пассажиров – это на 10% больше, чем в 2022 году.