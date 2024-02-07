"Бизнес, ничего более": Музей советского быта в Екатеринбурге выселяют из помещения

Музей советского быта в Екатеринбурге временно закрывается. Об этом сообщила его основатель Ирина Светоносова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, музей занимает пространство бывшего печатного цеха на улице Чебышева, 4 с 2018 года. Его привели в порядок, облагородили и сделали уютным, а затем открыли там экспозицию.

Однако в конце 2023 года сменился собственник помещения, у которого оказались свои планы на него.

"Договор аренды будет расторгнут с 31 мая 2024 года. Нас попросили освободить помещение. Это бизнес, ничего более", - отметила Светоносова.

По ее словам, пока она вместе со своей командой не представляет, как перевозить куда-то весь объем накопленных экспонатов.

"Сейчас мы в активном поиске нового интересного пространства в Екатеринбурге, потому что сдаваться не в моих правилах", - добавила основатель.

Ирина Светоносова призналась, что в музей приезжали туристы и гости со всей России и даже из-за рубежа.

"Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт", - отметила она.

Накануне.RU уже рассказывало о Музее советского быта в уральской столице. Он открылся в марте 2017 года на улице Сакко и Ванцетти, 40, но затем переехал в нынешнее помещение.