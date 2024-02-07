07 Февраля 2024
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Политика За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Швеция объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках"

Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках".

"Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках", - сообщается в пресс-релизе шведской прокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах на "Северных потоках" не относится к юрисдикции страны. Материалы по делу Стокгольм передал Германии, которая расследование продолжает.

Как пишет РИА Новости, прокуратура Швеции также установила, что шведские граждане не были вовлечены в атаку против газопроводов.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в ближайшие дни прокуратура Швеции остановит расследование по "Северным потокам", так как смогла найти конкретного подозреваемого.

Напомним, шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело о взрывах на газопроводах "Северный поток" рассчитывал осенью 2023 года предъявить обвинения лицам, ответственным за диверсию. Он заявлял, что расследование приближается к финальной стадии. Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство.

В ноябре 2022 года в прокуратуре Швеции заявляли, что факт саботажа на газопроводе "Северный поток" подтвержден. Проведенные экспертизы выявили наличие взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах".

Теги: швеция, северные потоки


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