Швеция объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках"

Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках".

"Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках", - сообщается в пресс-релизе шведской прокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах на "Северных потоках" не относится к юрисдикции страны. Материалы по делу Стокгольм передал Германии, которая расследование продолжает.

Как пишет РИА Новости, прокуратура Швеции также установила, что шведские граждане не были вовлечены в атаку против газопроводов.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в ближайшие дни прокуратура Швеции остановит расследование по "Северным потокам", так как смогла найти конкретного подозреваемого.

Напомним, шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело о взрывах на газопроводах "Северный поток" рассчитывал осенью 2023 года предъявить обвинения лицам, ответственным за диверсию. Он заявлял, что расследование приближается к финальной стадии. Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство.

В ноябре 2022 года в прокуратуре Швеции заявляли, что факт саботажа на газопроводе "Северный поток" подтвержден. Проведенные экспертизы выявили наличие взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах".