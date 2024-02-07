Названа возможная дата публикации интервью Путина Карлсону

Стало известно, когда может выйти в свет интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Оно, возможно, будет опубликовано 8 февраля, приводит ТАСС сообщение газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники.

Напомним, в сентябре 2023 г. экс-ведущий телеканала Fox News Карлсон, традиционно поддерживающего республиканцев, заявил о запрете на интервью с Владимиром Путиным со стороны Белого дома. До этого он сообщил о планах записать беседу с российским лидером.