07 Февраля 2024
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Политика Ивановская область
Фото: Накануне.RU

Парламентарии Ивановской областной думы помогут ветеранам

Накануне в Иваново прошла встреча председателя комитета по труду, занятости и делам ветеранов Ивановской областной Думы Александра Масленникова с активистами городского Совета ветеранов.

Разговор, в частности, коснулся вопроса возможности организации отдыха и занятий спортом в регионе для людей старшего поколения. Ветераны рассказали, что регулярно занимаются во Дворце игровых видов спорта, и в то же время поделились с депутатом существующими проблемами. По их словам, зал, выделенный для занятий, вмещает 70 человек, в то время как число желающих уже превышает несколько сотен.

Также представители Совета ветеранов рассказали парламентарию о своей ежегодной традиции – коллективном летнем отдыхе в Шуйском оздоровительном лагере «Сосновый бор», сообщает пресс-служба Ивановской областной думы.

ветераны(2024)|Фото: ivoblduma.ru

Сюда на несколько дней большой командой приезжают ветераны. На природ восстанавливают силы, энергию, занимаются спортом на открытом воздухе. Ветераны обратились к законодателю с просьбой о налаживании взаимодействия с другими лагерями областного центра, чтобы расширить возможности для организации отдыха пенсионеров.

Александр Масленников пообещал обсудить прозвучавшие вопросы с руководителями спортивных школ, объединений и оздоровительных лагерей.

«Радует, что в нашем городе столько инициативных жителей с разными увлечениями и хобби. Своим примером вы показываете, что заниматься спортом можно везде и в любом возрасте, популяризируете здоровый образ жизни. Ваши наблюдения и мудрые советы помогают органам власти сделать жизнь в регионе более комфортной для всех ее жителей», – подчеркнул парламентарий.

Теги: встреча с ветеранами, ивановская дума, совет ветеранов, александр масленников


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