Два человека пострадали при обстреле города Шебекино

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавшие являются сотрудниками одного из промышленных предприятий города. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия, уточнил губернатор.

Также зафиксировано прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия, сообщил Гладков. Посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов.

Ранее сообщалось, что модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области. Жители региона обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины.