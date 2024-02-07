07 Февраля 2024
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Названа предварительная причина отрыва в полете двери самолета Alaska Airlines

Дверь самолета Boeing 737-9 MAX Alaska Airlines, которая оторвалась в полете в начале января, не была закреплена болтами.

Отсутствие деформации вокруг соответствующих отверстий указывает на то, что не было всех четырех болтов, необходимых для фиксации двери в вертикальной плоскости, приводит "Интерфакс" данные предварительного отчета расследующего инцидент Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Напомним, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines в полете лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошел во время рейса из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 г. После этого, осенью 2018 г., в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а в марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях были выявлены проблемы программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в декабре 2020 г.

Теги: Boeing, Alaska Airlines, болт, заглушка


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