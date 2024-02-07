В Щёлковской больнице появился еще один молодой специалист, новый врач-терапевт уже принимает пациентов

Участковый врач-терапевт Линда Абдулазиева пришла в поликлинику в Лосино-Петровском в этом году. Ранее, она закончила Государственный Чеченский медицинский институт, потом работала в Москве. Сейчас проходит ординатуру по специальности «терапия» в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, сообщили в информационном центре города Щёлково.

«Щёлковская больница продолжает успешно обновлять медперсонал разных уровней. Новые специалисты позволяют создать комфортные условия для пациентов, равномерно распределить нагрузку между врачами и повысить качество медицинского обслуживания», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Линда Абдулазиева из настоящей «медицинской» семьи. Её мама врач, сестра - врач-инфекционист, двоюродные сёстры тоже врачи, свёкр-стоматолог, свекровь - медсестра, муж - стоматолог, золовка - педиатр. Поэтому решение стать врачом у Линды появилось ещё в школьное время.

«Вернулась на работу сразу после декрета. Выбрала эту поликлинику, так как муж работает здесь же стоматологом-хирургом. Конечно, в нашей работе есть свои плюсы и минусы. Но плюсов всё-таки больше. Сейчас подали документы на региональную выплату за съём жилья, получили одобрение», - рассказывает Линда Абдулазиева.