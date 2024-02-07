07 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первоуральская УК заплатит 380 тысяч жильцу, поскользнувшемуся на крыльце дома

Житель Первоуральска поскользнулся на обледеневшем крыльце и взыскал с управляющей компании 380 тыс. рублей. О деталях судебного разбирательства рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в марте 2023 года, когда Юрий в 08.00 вышел из подъезда дома. Поскользнувшись на крыльце, он скатился по лестнице и сломал левую руку. Мужчину не только госпитализировали, но и дважды прооперировали. Долгое время пострадавший ощущал боль в руке и не мог самостоятельно себя обслуживать. В связи с этим он решил отсудить у УК "Новый горизонт" компенсацию в полмиллиона рублей.

Уже во время суда компания частично признала свою вину, но отметила, что надлежащим ответчиком является Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области - именно ему дом истца передан на время ремонтных работ. Компенсацию УК также согласилась выплатить, но только в размере от 5 до 50 тыс. рублей. Защита заявила, что истец якобы сам был неосторожен, а УК сделала все возможное для предотвращении трагедии.

Более того, компания заявила, что в случае полного удовлетворения требований истца средства к возмещению будут изыматься из взносов жильцов.

Суд снизил размер компенсации до 380 тыс. рублей, с чем ответчик не согласился и обжаловал решение в Свердловском областном суде. Но и тот встал на сторону пострадавшего. Будет ли и эта сумма изыматься из карманов жильцов - не раскрывается.

Теги: Первоуральск, УК, крыльцо, лед, компенсация, суд


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