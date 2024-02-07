07 Февраля 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Би-2&quot; / youtube.com/channel/UC8yXiBwG4BbMtKpWuV8TwKw (Игорь Бортник признан иноагентом)

У осужденных за фейки об армии артистов могут конфисковать гонорары

Совет Федерации следом за Госдумой одобрил законопроект о конфискации имущества по статье о фейках об армии и еще нескольким статьям УК. Документ начнет действовать после подписания президентом.

Во время обсуждения законопроекта у сенаторов возникли вопросы по поводу артистов, выступающих в других странах с концертами, но обладающих имуществом в России. "Что у них будут конфисковывать – гонорары за выступления или имущество в России?" – спросил сенатор Сергей Цеков.

Представлявший законопроект первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев заявил, что определять конфискуемое имущество "будет следователь", потом добавил, что у артистов могут конфисковать гонорар. Каким именно образом будет происходить конфискация гонорара у людей, находящихся за пределами России, он не сказал.

Затем спикер СовФеда Валентина Матвиенко попросила уточнить еще раз, не нарушает ли законопроект Конституцию или федеральные законы. Полетаев ответил, что нарушений нет, решения о конфискации будут приниматься исключительно судом.

Один из соавторов законопроекта – вице-спикер Госдумы Ирина Яровая – попыталась внести ясность: она сказала, что конфисковываться могут два вида имущества: которое служит источником средств для совершения правонарушения и которое получено как вознаграждение за правонарушение. Она не пояснила, как эти положения соотносятся с гонорарами артистов за концерты.

* На фото превью группа "Би-2", музыкант Егор Бортник признан в России иноагентом, за фейки об армии участники группы не привлекались

Теги: фейки об армии, виктор полетаев, гонорар, конфискация имущества


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