В свердловском УФНС заявили о выявлении фейковых налоговых деклараций

На Среднем Урале встречаются случаи подачи фейковых налоговых деклараций. Об этом заявила замглавы УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, такие случаи единичны.

"Это когда за физическое лицо кто-то подает декларацию и заявляет имущественные или социальные вычеты. Как правило, это происходит, когда взламывают "личный кабинет" на сайте Госуслуг, либо каким-то образом подбирают пароли на сайте налоговой службы. Это те декларации, которые предоставляются именно в электронном виде", - сообщила Рябова.

После этого мошенник, подавший фейковую декларацию за другого человека, получает имущественный или социальный вычет. Представитель ФНС отметила, что налоговые органы проверяют подозрительные декларации. Например, регистрацию имущества можно уточнить в Росреестре.

"Сложнее бывает с декларациями, в которых заявлен социальный вычет. В них проще подделать справку из медорганизации о том, что услуги действительно оказаны. Если это организация внутри города, то их не проверяют. Чаще всего инспектора проверяют декларации, если человек живет в Нижнем Тагиле, а медицинские услуги оказаны в Москве", - пояснила Рябова, призвав внимательнее относиться к защите своих персональных данных.

Что в целом касается деклараций в электронном виде, то за последние годы в регионе их подается до 80% от общего числа.

"Каждый год количество деклараций, поданных в электронном виде, увеличивается на 1-3%. Мы стремимся к 100%, чтобы всем было удобно", - добавила Марина Рябова.

Напомним, сегодня стало известно, что на Среднем Урале на 30% сократилось число миллиардеров.