Мэра Елизово исключили из "Единой России" после отказа пройти проверку на опьянение

Партия "Единая Россия" исключила из своего состава мэра города Елизово на Камчатке Артема Гаглошвили после нескольких скандалов с его участием.

"Такое решение камчатские партийцы приняли после того, как 1 февраля Артем Гаглошвили был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения", - говорится в телеграм-канале регионального отделения "Единой России".

Отмечается, что поведение главы Елизова дискредитирует партию.

Гаглошвили был избран мэром Елизово на сессии Собрания депутатов Елизовского городского поселения 30 ноября прошлого года. В декабре СМИ опубликовали видеозапись, на которой он устроил драку на одной из баз отдыха.

В прошлом году Mash писал, что в Воронежской области старший лейтенант полиции подделал анализы пьяного депутата "Единой России" Алексея Шабанова, который насмерть сбил пенсионерку.

Шабанова через несколько дней после происшествия исключили из партии, а на полицейского завели уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация доказательств".