07 Февраля 2024
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Фото: сайт Соликамского магниевого завода/ smw.ru

"Росатом" будет контролировать совет директоров "Соликамского магниевого завода"

Совет директоров "Соликамского магниевого завода" ("СМЗ") перейдет под контроль "Росатома", сообщает "Ъ-Прикамье".

Внеочередное собрание акционеров "СМЗ" состоится 10 апреля. В повестке мероприятия — избрание нового состава совета директоров компании и ревизионной комиссии общества. В состав совета директоров из девяти человек войдут гендиректор СМЗ Руслан Димухамедов, а также представители АО "Атомредметзолото" ("дочка" ГК "Росатом"). Среди них генеральный директор АО Владимир Верховцев, исполнительный директор общества Виктор Святецкий, начальник финансового управления "Атомредметзолота" (АРМЗ) Марина Чебаненко, главный бухгалтер Вера Сорокина, а также Алексей Невский, который отвечает в АРМЗ за основные фонды и ремонты. В число кандидатов на пост членов совета директоров включены гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" Вероника Выховская и гендиректор ООО "Фин-Проект" Сергей Завалишин. Эти компании также находятся под контролем АРМЗ.

При этом состав органа управления СМЗ покинут его председатель Владислав Демидов из Минпромторга РФ, а также его заместитель Елена Миронова, которая возглавляет теруправление Росимущества в Пермском крае.

Напомним, весной 2022 года суд удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства в общей сложности 89,5% акций ОАО "Соликамский магниевый завод". В декабре прошлого года этот пакет распоряжением правительства РФ был передан "Росатому" в качестве имущественного взноса государства.

Теги: Соликамский магниевый завод, СМЗ, Росатом


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