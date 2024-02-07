Бил, макал головой в унитаз. Военнослужащий из Прикамья получил 10 лет колонии за издевательства над пасынком

Военнослужащий получил 10 лет колонии за издевательства над ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда.

Военный суд установил, что фигурант долгое время жестоко обращался с маленьким ребенком, который находился в беспомощном состоянии и зависел от него, в том числе материально. Сообщается, что из-за издевательств ребенок пытался свести счеты с жизнью.

Суд назначил за содеянное 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания несовершеннолетних на срок семь лет и с лишением воинского звания. Также в пользу представителя малолетнего взыскан миллион рублей. Приговор вступил в законную силу 2 февраля.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Кем именно военный приходился ребенку в суде не уточняется, однако, по информации из СМИ и соцсетей, речь идет о пасынке военнослужащего. У пары родился еще один ребенок. Мужчина проявлял жестокость по отношению к обоим детям, однако пасынку доставалось больше: он избивал школьника и макал его головой в унитаз. Устав от издевательств со стороны мужа, его жена сбежала вместе с детьми к подруге. По фактам издевательств было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось с марта 2022 года.