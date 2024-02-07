Слова оренбургского губернатора о повышении зарплат возмутили учителей

Слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о том, что учителя уже начали получать повышенную зарплату, вызвали ряд возмущенных комментариев.

На прошлой неделе Паслер сообщил, что поручил пересмотреть подход к оплате труда педагогов, чтобы в каждой школе, независимо от района или количества учеников, средняя зарплата была не менее 45 400 рублей. И учителя уже начали получать повышенную зарплату. Рост коснулся 6 тысяч учителей более чем в 400 школах региона. А на территориях, где доля малых школ особенно велика, повышение зарплаты превысило 30%.

Однако в комментариях под постом губернатора учителя внесли ясность.

"Средняя зарплата - это как в басне: один человек ест мясо, а сосед - капусту, а в среднем они едят голубцы. Так и здесь. Вы лучше установите минимальную сумму, ниже которой учитель не опускался бы. А то надо 2 ставки пырять, чтобы 30 тыс. получить, о каких 45 тыс. вы говорите?" - написали Паслеру.

"Просто ответьте на вопрос: сколько нужно работать (в часах), чтобы получить 40 000?" - задали вопрос губернатору.

Сейчас власти играют с населением в кошки-мышки, отчитываясь о средней зарплате то ли в стране, то ли в регионе. Но в стране в целом по регионам огромная разница, так что средняя зарплата намного превышает медианную, ниже которой получают половина педагогов. В конкретном регионе эта дифференциация меньше, но тоже существует. Однако самая большая проблема - это то, что средняя зарплата считается по учителям, а не на ставку. Почти все учителя работают на полторы-две ставки. В расчете же на одну ставку медианная зарплата учителя в России около 20 тыс. "чистыми".

При этом не стоит и вопроса о том, чтобы учителя могли прожить на одну ставку. Примерно так ответили чиновники на совещании по вопросам школьного образования в Оренбурге, сообщила в октябре председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Подробный комментарий дал Владимир Искусных, который разместил скрин фрагмента трудового договора (в части оплаты труда) от сентября 2023 года одной учительницы. Министерство образования региона обтекаемо ответило, что зарплата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, качества и количества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, в соответствии с "майскими указами" президента.

Искусных ответил, что это формальная отписка. Он подчеркивает, что министерство не может не знать, что повышение квалификации педагога в части установления категории - это дело сугубо добровольное, а не обязательное. Квалификация педагога уже юридически закреплена наличием у него диплома. А учитель с высшим образованием со стажем более трех лет не получает даже 10 тыс. рублей на ставку (на скрине видно, что оклад составляет всего 8 968 рублей).

"Это всего ПОЛОВИНА СТАВКИ ЗАРПЛАТЫ УБОРЩИЦЫ. Заставлять работать учителя свыше ОДНОЙ ставки, чтобы довести его зарплату до минималки — до уровня примерно в 20 000 руб., никто не имеет права, ибо это является дискриминацией прав человека в сфере труда. Так как же вам не стыдно заниматься во главе с Губернатором области обманом и очковтирательством перед Президентом страны? Мой ответ вам вполне внятный и квалифицированный — за плечами 20 лет педстажа, три педобразования, одно из которых — Менеджмент в сфере образования. Так что разбираюсь в экономических и правовых вопросах системы образования лучше вашего министра Пахомова. Как говорится, честь имею, в отличие от вас", — написал Искусных.

Напомним, осенью министр образования региона Алексей Пахомов заявил, что сильно поднимать зарплату учителям нельзя, так как в школу пойдут "за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить". Его слова вызвали шквал критики даже среди депутатов Госдумы.