07 Февраля 2024
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко и зам Генпрокурора провели совместный прием граждан

В Омске заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин и Губернатор Виталий Хоценко провели прием граждан, проживающих в Омске, Колосовском, Омском и Тевризском районах.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, в ходе рабочей поездки в Омск заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел совместно с Губернатором Виталием Хоценко личный прием граждан. В мероприятии участвовали прокурор региона Алексей Афанасьев, мэр Омска Сергей Шелест, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.

Вопросы жителей касались зимнего содержания городской улично-дорожной сети, водоснабжения, переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы, предоставления мер социальной поддержки.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В ходе приема все граждане получили компетентные ответы на свои запросы, прокурору Омской области поручено организовать проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям уполномоченных органов.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил в случае выявления нарушений закона принимать меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил важность взаимодействия между прокуратурой и региональной властью.

виталий хоценко, дмитрий деменшин(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Наша задача – обеспечить надлежащее взаимодействие прокуратуры и региональной власти для решения обсуждавшихся вопросов и достижения практического результата. Каждое обращение проанализируем в рамках отраслевой компетенции. Исполнение поручений возьму на личный контроль", - сказал Виталий Хоценко.

Теги: виталий хоценко, прием граждан, прокурорское реагирование, обращения, личный контроль


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