На Среднем Урале на 30% сократилось число миллиардеров

На Среднем Урале по сравнению с прошлыми годами стало меньше миллиардеров. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила замглавы управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

По ее словам, окончательные итоги декларационной кампании за 2023 год подводить пока рано.

"Могу сказать, что миллиардеров стало меньше, чем годом ранее. Точного количества пока не назвать, но мы уже сейчас видим и понимаем, что по декларациям их будет меньше", - отметила представитель налоговой службы.

В ответ на уточняющий вопрос Накануне.RU Рябова добавила, что, по предварительным данным, число миллиардеров на Среднем Урале сократилось на 20-30% по сравнению с прошлыми годами.

Между тем, с начала 2024 года состояние самых богатых бизнесменов России выросло на $8 млрд. Это примерно 717 млрд рублей по нынешнему курсу.