07 Февраля 2024
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Мизулинам пригрозила студенту УрФУ уголовкой

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Мы прислушались к советам". Волонтеры Вихарева рассказали подробности проектов, анонсированных на встрече с Мизулиной

Волонтеры из волонтерского центра депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева рассказали подробнее о своих проектах, которые были анонсированы накануне на встрече с Екатериной Мизулиной в УрФУ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра, встреча была конструктивной, а чиновница дала понять, какие следующие шаги можно предпринять по борьбе с нелегальными киосками.

По данным волонтеров, которые они привели на вчерашней встрече, в Екатеринбурге зарегистрировано порядка 2 тыс. незаконных киосков, в которых царит антисанитария, а владельцы не выплачивают налоги и продают несовершеннолетним сигареты, вейпы и алкоголь. Центр предложил Мизулиной объединить силы и принес соответствующее обращение. На это глава Лиги безопасного интернета посоветовала обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор, которые будут рады привлечь к рейдам волонтеров.

"К Мизулиной прислушались, будем ждать ее ответ на наше письменное обращение. Планируем профилактические рейды по киоскам", - рассказали в пресс-службе.

Екатерина Мизулина с волонтерами центра депутата Алексея Вихарева на встрече со студентами в УрФУ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Вчера представители Волонтерского центра Вихарева также анонсировали скорое мероприятие для пенсионеров, где пожилых людей будут учить не попадаться на уловки мошенников и правильно обращаться с техникой.

"Мероприятие по информационной грамотности готовится для пенсионеров в нашем Волонтерском центре, мы делаем обучающую презентацию. Сначала мы планируем показать презентацию, рассказать про возможности портала "Госуслуги", рассказать про мошенников и их схемы. Затем мы выдадим планшеты и каждый желающий сможет зайти на госуслуги и другие сайты, волонтеры помогут зарегистрироваться. Мероприятие приурочено к выборам Президента РФ", - рассказали подробнее в Центре.

О месте и времени проведения будет сообщено позднее.

Теги: Вихарев, влонтеры, Мизулина, Екатеринбург, проект


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