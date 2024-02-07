Сенаторы уличили Минздрав России в дезинформации по поводу дефицита кадров

Сенаторы уличили федеральный Минздрав в дезинформации.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова сообщила на пленарном заседании палаты: "У нас вызывают сомнения данные, которые нам представляет Минздрав России. Так, представитель ведомства сообщил, что обеспеченность медкадрами в Херсонской области составляет 62%, но у наших коллег-сенаторов из этого региона другие данные – укомплектованность всего 33%"

Спикер СФ Валентина Матвиенко призвала "поднимать проблемы новых регионов и не стесняться этого".