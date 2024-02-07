В соцсетях иноагентов могут запретить размещение рекламы - законопроект

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что разрабатывает законопроект, запрещающий размещать рекламу в соцсетях иноагентов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Горелкин не поясняет, почему считает такой запрет необходимым.

Ранее Горелкин предлагал мобильным операторам отменить безлимитный доступ к YouTube.

В июле 2023 года внес в Госдуму законопроект о блокировке сайтов, где рекламируются способы по обходу блокировок интернет-ресурсов (речь в том числе о VPN).