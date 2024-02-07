МВД не считает нужным вводить уголовную статью "Оскорбление участника СВО"

МВД России не поддержало идею Нины Останиной о новой части уголовной статьи "Оскорбление военнослужащего". Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей предложила ввести состав "Оскорбление участника СВО", передает RTVi.

Такая идея возникла у Останиной после конфликта между участником СВО и его соседями в Пскове. Депутат предлагала наказывать оскорбление участника СВО "вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград и орденов".

В МВД решили, что статьи о дискредитации армии и других уже существующих составов вполне хватает, чтобы наказывать людей, оскорбляющих участников СВО.