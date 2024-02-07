Депутат Алексей Вихарев отправил "Гарпий" в помощь солдатам на СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в очередной раз направил артиллеристам на СВО военную технику. В этот раз солдаты получили помощь в видео трех антидроновых ружей "Гарпия". Об этом депутат рассказал в своих соцсетях.

"Остаемся на связи, делаем все для Победы!" - написал Вихарев.

По его словам, комплексы "Гарпии" уже эффективно используются военными для блокировки чужих дронов. О них депутата попросили сами солдаты. Устройства общей стоимостью в 1,5 млн рублей уже переданы в зону СВО и успешно применяются для решения боевых задач.

Напомним, что солдатам Алексей Вихарев помогает с момента их мобилизации в 2022 году. Помимо оружия и военной техники, он также отправляет в зону СВО гуманитарную помощь.