Белый дом опроверг слова Карлсона о попытке сорвать интервью с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала нелепыми утверждения журналиста Такера Карлсона о том, что администрация президента США пыталась помешать ему устроить интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это нелепое допущение и нелепые заявления, сделанные в адрес текущей администрации", — сказала пресс-секретарь, чьи слова приводит RT.

Ранее в видео, опубликованном в его аккаунте в Х, журналист подтвердил, что находится в Москве, чтобы "взять интервью у президента России Владимира Путина", так как американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине" и это "неправильно". Карлсон указал, что посмотреть интервью с Путиным без монтажа можно будет бесплатно на его сайте. Он также рассказал, что Белый дом пытался сорвать его планы взять интервью у Путина.

Напомним, в сентябре 2023 года экс-ведущий телеканала Fox News, традиционно поддерживающего республиканцев, заявил о запрете на интервью с Владимиром Путиным со стороны Белого дома. До этого он сообщил о планах записать беседу с российским лидером.