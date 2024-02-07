В Прикамье суд оставил экс-сотрудника ФСБ под стражей

Пермский гарнизонный военный суд оставил для экс-сотрудника ФСБ Григория Царегородцева меру пресечения в виде заключения под стражей, сообщили Накануне.RU в суде.

Он пробудет в СИЗО до 24 мая. Защита просила выпустить подсудимого под залог или отправить под домашний арест. В залог предлагали четверть квартиры по стоимости 1,2 млн рублей, которой владеет Царегородцев и его родственники.

Напомним, по версии следствия, с 2016 по 2022 год он получил от пермских хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева 160 млн руб. Последние 100 млн руб. были получены 23 января 2022 года, накануне задержания хакеров.