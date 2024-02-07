07 Февраля 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Экспертное управление Рады выступило против законопроекта об ужесточении мобилизации

Главное научно-экспертное управление Рады резко раскритиковало законопроект об ужесточении мобилизации.
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Напомним, первый вариант проекта, внесенный в конце декабря, после общественного возмущения был отозван. Вскоре был внесен доработанный вариант, но украинский бизнес заявил, что по существу все осталось как было. И новая мобилизация может просто парализовать экономику страны.

Эксперты Рады предъявили 12 претензий к законопроекту. Так, "меры влияния" на граждан, уклоняющихся от мобилизации (речь идет об аресте счетов, ценностей, запрете распоряжаться имуществом и водить машину), они назвали "принуждением лица государством". Это противоречит всему действующему законодательству.

"Фактически предлагаемые нормы не предполагают никакой защиты гражданина от беспредела органов власти, что не соответствует правовому демократическому государству даже в перид военного положения", - отмечают эксперты.

Также не сказано, каким образом местные органы власти должны обеспечивать прибытие призывников в ТЦК (военкомат). Это открывает простор для беспредела. Тем более что полиции предоставляется право доставлять военнообязанных в ТЦК без доказанного судом правонарушения. Есть и другие вопросы юридического характера.

Что касается запрета водить машину, то это в законодательстве является мерой обеспечения уголовного производства. То есть люди, которые не явились в срок в ТЦК, автоматически становятся уголовниками.

Еще одно противоречие - это то, что арест средств и ценностей граждан используется как следствие неисполнения должником имущественных обязательств. Сейчас же предлагается сделать это "мерой влияния" для выполнения требований представителей режима. Эта норма вообще может лишить граждан права на соцзащиту.

Критика нового законопроекта, как и старого, не утихает. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец снова заявил, что он противоречит местной конституции. Так, полный перечень его замечаний занял девять (!) страниц. Например, военнообязанный должен зарегистрировать электронный кабинет призывника, а если он этого не сделает - то будет наказан. Это не вяжется ни с конституцией, ни с правом на частную жизнь, ни с защитой персональных данных. Кроме того, военные формирования хотят сделять инструментом ограничения прав и свобод граждан, что тоже антиконституционно.

Новая мобилизация открыто критикуется многими депутатами Рады, которых заставляют проголосовать за законопроект. Замглавы комитета Рады по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что террор властей дискредитировал саму идею мобилизации.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, нам нужны реальные и эффективные альтернативы", – сказал он.

Законопроект об ужесточении мобилизации Рада собирается рассмотреть уже на этой неделе.

Теги: украина, мобилизация


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