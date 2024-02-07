Часть Киева осталась без света и тепла

В разных районах Киева произошли взрывы и последовавшие за ними пожары. Повреждены две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу Днепра осталась без электричества, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в Голосеевском районе Киева произошло возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО. Также повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу Днепра.

Отключение света в Днепровском районе украинской столицы подтвердили и в электроснабжающей компании ДТЭК.