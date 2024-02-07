Житель Первоуральска убил парализованную супругу

В Первоуральске местный житель покончил со своей парализованной супругой, а после и сам был найден мертвым. О трагедии сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, 40-летние Рустам и Елена продолжительное время не выходили на связь и не отвечали на звонки. Обеспокоенные родственники пытались пробраться в квартиру, но дверь была закрыта изнутри на щеколду. После этого на место приехал старший сын, который залез через окно - он и стал первым свидетелем страшной картины.

По данным канала, Рустам сначала убил свою супругу, которая долго болела туберкулезом и была парализована, а после и вовсе оставил обоих своих детей сиротами.

Известно, что мужчина работал водителем и накануне хотел поместить жену в пансионат. Без родителей остался 14-летний подросток и его старший брат, возраст которого не раскрывается.

В СКР по Свердловской области инцидент пока не комментируют.