Фермерское хозяйство из Щёлково получило более 72 га земли на льготных условиях

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «ТЕКСЕЛЬ ФАРМ» предоставили в аренду областной земельный участок площадью более 72 га, расположенный на территории городского округа Щелково в Московской области. Важно отметить, что срок аренды значительный, составляет пять лет.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре городского округа Щёлково, фермерское хозяйство существует также пять лет, занимается разведением племенных овец и коз. В настоящее время на ферме более четырехсот голов оборотного стада. Теперь за счёт дополнительной земли КФХ сможет увеличить посевные площади, которые будут засеяны кормовыми культурами.

«Поддержка сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Предприниматели округа активно занимаются производством натуральной продукции, создают возможности для агротуризма и эффективно используют сельскохозяйственные угодия», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Выделенные в аренду земли фермеры намерены использовать для наращивания объемов кормовой базы. Таким образом, за счёт увеличения засеваемой под корма площади земли фермеры смогут увеличить поголовье скота в своем хозяйстве в перспективе на шестьдесят голов элитного скота.