07 Февраля 2024
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Экономика Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Фермерское хозяйство из Щёлково получило более 72 га земли на льготных условиях

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «ТЕКСЕЛЬ ФАРМ» предоставили в аренду областной земельный участок площадью более 72 га, расположенный на территории городского округа Щелково в Московской области. Важно отметить, что срок аренды значительный, составляет пять лет.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре городского округа Щёлково, фермерское хозяйство существует также пять лет, занимается разведением племенных овец и коз. В настоящее время на ферме более четырехсот голов оборотного стада. Теперь за счёт дополнительной земли КФХ сможет увеличить посевные площади, которые будут засеяны кормовыми культурами.

Сысертский район, поле, луг, природа, облака, трава(2019)|Фото: Накануне.RU

«Поддержка сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Предприниматели округа активно занимаются производством натуральной продукции, создают возможности для агротуризма и эффективно используют сельскохозяйственные угодия», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Выделенные в аренду земли фермеры намерены использовать для наращивания объемов кормовой базы. Таким образом, за счёт увеличения засеваемой под корма площади земли фермеры смогут увеличить поголовье скота в своем хозяйстве в перспективе на шестьдесят голов элитного скота.

фермерское хозяйство, козы, апк, сельский туризм(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: фермерское хозяйство, андрей булгаков, щелково, кормовая база


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