Сокамерницами Блиновской в СИЗО оказались кандидат и доктор наук

Сокамерницами блогера Елены Блиновской в московском СИЗО-6 оказались ученые.

"У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук", - сообщил РИА Новости информированный источник.

Все женщины впервые попали в места лишения свободы. Источник указал, что часто соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Он уточнил, что Блиновская содержится в обычной четырехместной камере.

Напомним, создательница "Марафона желаний" обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей, отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом, в январе ее перевели в СИЗО. По словам адвоката, Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками.