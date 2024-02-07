В России в 2023 году выросло количество запретов на выезд граждан за рубеж

За январь-декабрь 2023 г. количество постановлений о временном запрете гражданину России выезжать за рубеж выросло на 41,3% до 6,5 млн.

Это максимальный прирост за три года, пишет РБК.

В 2023 г. количество заграничных поездок россиян выросло на 17% до 27 млн. Чаще всего сограждане выезжали в страны ближнего зарубежья и туристические государства: Турцию, ОАЭ, Таиланд. Лидеры остались неизменными – Абхазия и Турция. Поток россиян в Турцию вырос за год на 16,3% - до 5,62 млн поездок. В пять раз вырос турпоток в Таиланд и в Китай. На 32% сократилось число поездок в Финляндию, но эта страна все еще попадает в топ – 594,1 тыс. поездок.