Пожалевший о существовании Интернета уральский мэр закрыл комментарии и "личку" в соцсети

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, назвавший "рядовым событием" случай с избиением школьницы братьями-мигрантами, закрыл комментарии на своей странице в соцсети. Также ему больше нельзя написать личное сообщение.

Накануне Пинаев спустя месяц впервые прокомментировал ситуацию с девочкой, которую в конце прошлого года жестоко избили двое братьев-мигрантов Рашад и Камал. Глава города назвал это "рядовым событием", связал скандал с происками украинской ЦИПсО и с сожалением высказался о существовании Интернета вообще и соцсетей в частности - "помойки, какой свет не видывал". Такая оценка со стороны чиновника вызвала возмущение общественности и российских военкоров, которые призвали руководство "ЕР" дать оценку этим высказываниям, а также заподозрили мэра в возможной дискредитации участников СВО.

Впоследствии Владислав Пинаев попробовал оправдаться. Он объяснил свои слова излишними эмоциями и обвинил СМИ в искажении информации.

"Мэр Нижнего Тагила так ничего и не понял", - отреагировали на это пользователи Сети.

Примечательно, что сразу после этого Пинаев закрыл комментарии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Еще вчера днем функция комментирования была доступна. На данный момент сделать этого нельзя, как и написать мэру личное сообщение.

Не осталась в стороне от заявлений тагильского мэра и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, на этой неделе посетившая Екатеринбург для встреч со школьниками и студентами. Как написала она в своем Telegram-канале, ничего "рядового" в избиении ребенка нет.

"Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами. Юные преступники должны понести наказание. Мне пишут жители города, которые считают, что инцидент пытаются замять. Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку", - пообещала Мизулина.