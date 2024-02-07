"Ассоциация владельцев исторических усадеб" может инвестировать в объекты культурного наследия Тюменской области

"Ассоциация владельцев исторических усадеб" может инвестировать в объекты культурного наследия Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Презентация инвестиционного потенциала Тюменской области состоялась в представительстве региона в Москве. О развитии в сфере туризма, термальном потенциале региона и историческом наследии города Тобольска рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Партнеры мероприятия — "Ассоциация владельцев исторических усадеб" и собственники знаменитых на всю Россию усадеб "Середниково" Михаила Лермонтова, "Марьино" Галины Степановой и других.

Они выразили заинтересованность в организации поездки в Тюменскую область для знакомства с регионом, и возможном инвестировании в исторические объекты для их возрождения. Ассоциация имеет богатый опыт приспособления уникальных объектов культурного наследия к современному использованию.

Напомним, что Тюменская область активно ведет работу по созданию комфортной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, обновлению туристических маршрутов, созданию новых точек притяжения для туристов и другим направлениям, озвученным заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко.