Главный для российских импортеров банк Китая прекратил операции с РФ

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Аналогичное решение принято для организаций из Белоруссии.

Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения – его штаб-квартира находится в Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию, пишут "Ведомости". В данном случае проведение расчетов не зависит от платежной системы – прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

В 2023 г. торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3% до $240,11 млрд. Данные опубликовало Главное таможенное управление Китая. Показатель товарооборота является рекордным.