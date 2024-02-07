07 Февраля 2024
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;SHOT&quot; / t.me/shot_shot

СМИ: Косатки, застрявшие в Тихом океане, вероятно, смогли вырваться из льдов

Стая косаток, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо, вероятно, смогла уйти в море, сообщило агентство Киодо.

По его данным, утром в среду сотрудник местной администрации с биноклем провел осмотр с берега и не обнаружил косаток. Предполагается, что в дрейфующих льдах раскрылась полынья, и они, вероятно, смогли выбраться, пишет РИА Новости.

Но есть и более плохое предположение: косатки все же могли погибнуть в ледяном плену. Телеканал NHK сообщил, что в течение часового осмотра места сотрудник администрации не увидел косаток. "Было бы хорошо, если бы они смогли выбраться", - цитирует его телеканал.

Как сообщалось, 6 февраля у японских берегов, в нескольких километрах от берега, рядом с портом Раусу группа косаток, примерно 12 особей, оказалась заблокирована дрейфующим льдом, и они не могут оттуда самостоятельно выбраться. Эколог Дмитрий Лисицын заявил, что это так называемая дальневосточная плотоядная популяция, которая занесена в Красную книгу РФ.

Отмечалось, что японские власти не принимают никаких действий для помощи косаткам. Российские спасатели не смогли выехать к китам, потому что власти Японии не запросили официально о помощи. При этом у самих японцев нет подходящих ледоколов, чтобы спасти косаток.

Опрошенные биологи и специалисты по морским млекопитающим заявили, что на то, чтобы спасти животных без серьезных для них последствий, есть до двух-трех дней. Как отметил зоолог, специалист по морским млекопитающим, эксперт по китообразным Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко, место, где они попали в ловушку — это не полынья, а большой ледовый массив битого льда, который давят ветер и течения. Это достаточно большие куски, которые косаткам тяжело двигать.

Теги: косатки, япония,


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