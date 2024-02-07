07 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция Екатеринбурга задержала пассажира поезда, подозреваемого в краже банковской карты попутчика

Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты своего попутчика. Мужчина якобы забрал личные вещи незнакомца, пока тот спал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, 31 января текущего года в поезде по маршруту Тюмень – Ижевск 46-летний гражданин Белоруссии, имеющий временную регистрацию в городе Бердск Новосибирской области, при посадке в вагон заметил лежащие на столе вещи попутчика. Пассажир оставил без присмотра сумку, банковскую карту, сотовый телефон, смарт-часы и лег спать, чем и воспользовался злоумышленник. По версии следствия, мужчина похитил банковскую карту, вышел из поезда и купил на станции продукты и алкоголь. Когда он понял, что с оплатой проблем не возникает, он продолжил совершать покупки и даже зашел к проводнику, чтобы купить кофе и шоколад. Во время остановки в Екатеринбурге он также приобрел алкоголь.

Всего с банковской карты было потрачено больше 10 тыс. рублей. При очередной покупке злоумышленник понял, что владелец карты ее заблокировал, а потому выбросил ее под поезд. Все что успел накупить, мужчина съел и выпил до станции Ижевск.

"Следователи установили всю цепочку покупок, совершенных подозреваемым, и задержали его, предъявив обвинение в хищении денежных средств. Мужчина, ранее неоднократно судимый в Белоруссии за преступления, связанные с хищением чужого имущества, а также за причинение тяжких телесных повреждений, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Установлено, что в России он находился с целью поиска работы и трудоустройства", - рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного следственным отделом ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, банковская карта, подозреваемый, поезд, полиция


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