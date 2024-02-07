На Среднем Урале грузовик Wildberries столкнулся с бензовозом

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось на 173 км трассы "Пермь – Екатеринбург" Ачитского района. По предварительным данным, водитель бензовоза "Ситрак" при обгоне не справился с управлением и допустил занос полуприцепа. После этого он столкнулся с грузовым автомобилем "Санни", ехавшем навстречу.

В результате ДТП люди не пострадали, но машины получили механические повреждения. Как выяснили в Госавтоинспекции, бензовоз перевозил 26 тонн дизельного топлива и направлялся из республики Татарстан в село Ключики Красноуфимского района. Как уточнили в ГИБДД, угрозы взрыва нет.

В автомобиле "Санни" перевозился сборный груз из Новосибирска в Москву. Судя по фото с места аварии, грузовик может принадлежать компании Wildberries.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным ведомства, движение транспорта не затруднено.