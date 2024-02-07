Посол в Канаде: Оттава пообещала изучить запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Россия передала в компетентные органы Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, власти Канады пообещали рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию. Несмотря на эти заверения, "ответа от минюста и других ведомств пока нет", добавил Степанов в интервью РИА Новости.

"Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", — подчеркнул он.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 98-летнему Гунько, проживающему в Канаде. Украинского националиста обвиняют в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД России объявило его в розыск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника.

Напомним, в сентябре разгорелся международный скандал после приглашения в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гунько. После выступления в парламенте Канады Владимира Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом. Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.