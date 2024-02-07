Ветераны СВО в Приморье будут патрулировать улицы

Росгвардия и власти Приморского края договорились организовать несколько отрядов, куда войдут ветераны СВО.

"Сейчас мы создаем организацию "Тигр-правопорядок", куда войдут ветераны СВО, бойцы нашего добровольческого отряда "Тигр", возвращающиеся с передовой. Новый отряд будет помогать в защите правопорядка на улицах приморских городов, в борьбе с браконьерством", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Вероятно, в отряд войдут контрактники, вернувшиеся из зоны СВО, поскольку мобилизованные граждане буду оставаться в зоне СВО до ее окончания.