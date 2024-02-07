Дом Топоркова в Екатеринбурге включили в перечень выявленных ОКН

Управление Госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области включило "Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII-нач. XX века по ул. Чернышевского, 6" в перечень выявленных ОКН региона. Соответствующий документ в своих соцсетях опубликовало волонтерское движение "Том Сойер Фест", выступающее за сохранность Дома Топоркова.

"Градозащитник Олег Букин считает, что скорее всего, археологические работы заказывал новый собственник в связи с планами застройки — и вот, был выявлен археологический памятник. Мы не располагаем сведениями о границах памятника, включают ли они саму территорию, непосредственно занимаемую объектом, или же они проходят по фасадам. Если включают, то работы там по приказу вообще могут быть запрещены без полного изучения памятника археологии. А это большое время", — отмечают активисты.

По их словам, теперь при демонтаже, вероятно, будет поврежден и культурный слой, поскольку дом на 1-2 м. входит в землю. Это еще одна причина, почему снос здания сейчас не может быть продолжен.

Напомним, что недавно Дом Топоркова официально признали объектом с признаками ОКН. Это означало, что при внесении здания в реестр, его больше не смогут демонтировать, в том числе и под покровом ночи.

Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн. Уже позднее над Домом Топоркова установлено круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией.