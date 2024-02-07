Екатеринбургские депутаты утвердили 11 членов нового состава Общественной палаты города

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили 11 членов нового состава Общественной палаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в него включены 10 членов ныне действующей палаты. Это Андрей Гончаров, Алексей Долгов, Олег Крушинский, Павел Лыжин, Владимир Мороз, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Илья Тыщенко, Сергей Федяков и Сергей Черкасов. 11-м стал самовыдвиженец, Герой России и советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил еще 11 членов Общественной палаты нового состава. А еще 11 участников выберут те, кто был утвержден мэром и городскими депутатами.

Всего Общественная палата Екатеринбурга состоит из 33 человек. Таким образом, ее состав будет окончательно сформирован.