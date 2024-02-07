07 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты утвердили 11 членов нового состава Общественной палаты города

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили 11 членов нового состава Общественной палаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в него включены 10 членов ныне действующей палаты. Это Андрей Гончаров, Алексей Долгов, Олег Крушинский, Павел Лыжин, Владимир Мороз, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Илья Тыщенко, Сергей Федяков и Сергей Черкасов. 11-м стал самовыдвиженец, Герой России и советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил еще 11 членов Общественной палаты нового состава. А еще 11 участников выберут те, кто был утвержден мэром и городскими депутатами.

Всего Общественная палата Екатеринбурга состоит из 33 человек. Таким образом, ее состав будет окончательно сформирован.

Теги: депутаты, Общественная палаиа, состав


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Ранее 23.01.2024 13:10 Мск Мэр Екатеринбурга утвердил треть нового состава Общественной палаты города

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