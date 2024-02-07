В трех регионах России перекрыты участки трассы М-5

В трех регионах России перекрыты участки трассы М-5.

В самарском областном главке МЧС сообщили, что движение прекращено на 93 – 126 км трассы, подъезд к Оренбургу. Ориентировочное время окончания ограничений – 14.00. В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что движение ограничено на 262 – 409 км трассы (Сорочинск – Холодные Ключи). В башкирском республиканском управлении министерства добавили, что движение прекращено на 1194 – 1370 км трассы (Туймазинский и Буздякский районы).

Причина перекрытий – плохая погода.