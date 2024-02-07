Россиянам предложили разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе

В России покупателям предлагают разрешить употребление продуктов питания в торговых точках до оплаты на кассе.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Речь идет о тех продуктах, которые имеют упаковку и фиксированную стоимость. Сегодня законодательство не устанавливает ни прямого запрета, ни разрешения на это. Предложение по продаже товаров — это договор публичной оферты, где в качестве его условий называется описание товара, срок годности и его цена. При этом согласно п.1 ст. 223 Гражданского кодекса право собственности возникает у потребителя с момента фактической передачи ему товара, сказано в законопроекте.

Как следует из пояснительной записке к документу, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. "Фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя".

Нилов указал, что недосказанность и неоднозначность трактовки действующих норм порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых сетей и магазинов. В качестве примера таких товаров законодатель привел мороженое и шоколад, при этом речь не идет о развесных конфетах или орехах, сообщают "Известия".