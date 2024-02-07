07 Февраля 2024
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: скриншот видео МЧС

Пожар в Шушарах: Wildberries выплатила 3 млрд рублей компенсации продавцам

Российский маркетплейс Wildberries выплатил продавцам три компенсации общей суммой 3 млрд руб.

Это стало результатом пожара на складе компании в Шушарах под Санкт-Петербургом. Компенсации получили продавцы, чьи товары были повреждены огнем в результате ЧП 13 января. В настоящее е время компания выплатила третью компенсацию продавцам. Средства уже зачислены на их баланс и будут доступны к выводу 19 февраля.

Первые две компенсации были выплачены 15 и 29 января. В Wildberries отметили, что окончательная сумма выплаты еще будет уточняться, сообщает ТАСС.

Как заявила руководитель компании Татьяна Бакальчук, продавцы, несогласные с выплатами за товары, поврежденные и утраченные во время пожара на складе Wildberries в Шушарах, смогут обратиться за пересчетом.

Теги: Wildberries, маркетплейсы, пожары


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